Представлен мини-ПК Lenovo Lecoo AI Mini с Ryzen 5 7430U и большим набором портов

Lenovo начала продажи мини-ПК Lecoo AI Mini, построенного на базе шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 7430U.

Компьютер оснащен 16 ГБ оперативной памяти DDR4 SO-DIMM и твердотельным накопителем PCIe M.2 объемом 512 ГБ. Также предусмотрен второй слот M.2 для установки дополнительного SSD.

Корпус мини-ПК имеет размеры 128,4 х 128,4 х 47,5 мм. Верхняя панель получила покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев и царапинам, а металлический каркас дополняет система охлаждения с вентилятором и двумя тепловыми трубками. За беспроводное подключение отвечает модуль Wi-Fi 5 (802.11ac).

Изображение Lenovo/ithome

На передней панели расположены два порта USB-A 5 Гбит/с, один универсальный USB-C 5 Гбит/с и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Сзади находятся два гигабитных сетевых порта RJ45, видеовыходы HDMI 2.1 и DisplayPort 1.2, а также два порта USB-A со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с.

Lenovo оценила Lecoo AI Mini в 2999 юаней, что соответствует примерно 440 долларам.