Первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% — уже в реальном автомобиле дешевле $30 000. Им стал Geely Galaxy TT Ultra

Первый в мире электропривод 16-в-1 Geely Thunder с рекордным КПД 93,8% дебютировал в реальном автомобиле Geely Galaxy TT Ultra, который, как мы уже сообщали, стал доступен для предзаказа за 29 000 долларов.

Система объединяет сразу 16 аппаратных и программных компонентов, что позволило значительно повысить эффективность, уменьшить массу и сократить количество деталей. Аппаратная часть объединяет 12 ключевых узлов, включая электродвигатель, контроллер, редуктор, преобразователь DCDC, бортовой компьютер, блок распределения питания, высоковольтную и низковольтную системы управления батареей (HBMS и LBMS), контроллер автомобиля (VCU), систему терморегулирования (TMS), модуль активной предварительной зарядки и шлюз управления питанием. Кроме того, реализованы четыре программные функции: интеллектуальное управление энергопотреблением, зарядкой, движением и состоянием оборудования.

Фото Geely

По данным Geely, такая интеграция позволила отказаться более чем от 180 отдельных компонентов. Удельная мощность системы достигает 11,8 кВт/кг (15,8 л.с./кг). Электропривод построен на платформе с напряжением 800 В и использует корпус из магниевого сплава. Благодаря объединению двигателя, редуктора и крепежных элементов масса установки составляет всего 75 кг, что примерно на 15% меньше по сравнению с большинством современных аналогов. Также удалось сократить длину высоковольтной проводки на 30%, а низковольтной — на 15%. Компактная конструкция высотой менее 325 мм освобождает около 28 литров дополнительного пространства в багажнике.

Еще одной особенностью стала технология One-Chip, которая снижает задержку управления с 40 до 2 мс, обеспечивая более быстрый отклик силовой установки.

Заявленный максимальный КПД системы достигает 93,8%. Во время испытаний автомобиль с новым электроприводом показал рекордный расход электроэнергии 8,2 кВт·ч на 100 км, а по циклу CLTC среднее энергопотребление составляет 10,7 кВт·ч на 100 км.