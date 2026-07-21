Geely пошла войной на Xiaomi. Большой полноприводный седан Geely Galaxy TT Ultra с мощностью 578 л.с. оценили всего в 29 тыс. долларов

Он разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды

Geely открыла прием предварительных заказов на новый электрический седан Galaxy TT Ultra. Стоимость модели в Китае начинается от 209 800 юаней (около 29 тыс. долларов или примерно 2,45 млн рублей). Это стоимость автомобилей из первой партии, которая ограничена 999 штуками. Совершенно очевидно, что в Китае главным конкурентом Galaxy TT Ultra станет Xiaomi SU7, а также некоторые седаны BYD, при этом предложение Geely в плане цены и характеристик выглядит очень конкурентно, так как за эти деньги покупатель получает авто в максимальном оснащении и с полным приводом.

Фото: Autohome

Galaxy TT Ultra построен на 800-вольтовой электрической платформе. Суммарная мощность силовой установки составляет 425 кВт (578 л.с.) — седан разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,8 секунды. Максимальная скорость достигает 210 км/ч.

Фото: Autohome

Автомобиль получил литий-железо-фосфатную батарею емкостью 75,2 кВт·ч, обеспечивающую запас хода до 650 км по китайскому циклу CLTC. Благодаря поддержке сверхбыстрой зарядки 6C аккумулятор можно зарядить с 10 до 80% всего за 11,6 минуты.

Фото: Autohome

Длина Galaxy TT Ultra составляет 4999 мм, колесная база — 2920 мм. Автомобиль получил безрамочные двери, активный задний спойлер, лидар на крыше и активные жалюзи в бампере для улучшения аэродинамики.

В оснащении салона цифровая панель приборов с экраном диагональю 10,2 дюйма, медиасистема с экраном 15,4 дюйма, проекционный экран с диагональю 25,6 дюйма и дополненной реальностью. Мультимедийная система Flyme Auto 2 поддерживает Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink. Также предусмотрен интеллектуальный помощник EVA, аудиосистема Flyme Sound с 23 динамиками, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и атмосферная подсветка с 256 цветами.

Фото: Autohome

Передние и задние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для пассажиров предусмотрены встроенный холодильник объемом 5,2 литра, складные столики второго ряда и дополнительные отделения для хранения вещей. Общий объем багажных отсеков достигает 528 литров (с учетом переднего багажника).

За системы помощи водителю отвечает платформа на базе чипа NVIDIA Thor-U, лидара и комплекса Qianli Haohan H7. Автомобиль поддерживает автономное вождение в городе и на трассе, автоматическую смену полосы по голосовой команде, автоматическое экстренное торможение, предотвращение столкновений, уклонение от препятствий.

Передняя подвеска двухрычажная, задняя — многорычажная с электронноуправляемыми амортизаторами CCD и системой прогнозирования дорожного покрытия («волшебный ковер»).