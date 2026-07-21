Бесплатные криптопереводы для миллиарда человек: Павел Дуров анонсировал встроенный криптокошелек Gram для Telegram

Это будет некастодиальный криптокошелек — пользователи сами будут хранить приватные ключи

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о предстоящем запуске встроенного криптокошелька Gram. По его словам, уже этим летом он станет доступен во всех приложениях, а воспользоваться им смогут более миллиарда пользователей мессенджера.

Изображение сгенерировано ChatGPT

«Этим летом состоится крупнейшее в истории развертывание некастодиального криптокошелька. Мгновенные криптовалютные транзакции без комиссии для более чем миллиарда пользователей вот-вот станут реальностью. Мы внедряем нативный некастодиальный кошелек Gram в каждое приложение Telegram», — написал Дуров в своем Telegram.

По словам Дурова, кошелек будет некастодиальным, то есть пользователи самостоятельно будут хранить приватные ключи и полностью контролировать свои цифровые активы.

Точные сроки запуска, список поддерживаемых криптовалют и другие технические детали пока не раскрываются.

Сейчас в Telegram уже доступен сервис Wallet, позволяющий работать с криптовалютой, однако он является сторонним проектом, интегрированным в мессенджер по контракту и не принадлежит Telegram. В конце мая Wallet ограничил транзакции с семью криптовалютными биржами, попавшими под санкции Великобритании.