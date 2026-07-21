Модель показала, что ИИ не обязательно должен быть единственным финалом человечества: цивилизации могут исчезать и возрождаться

Симуляция 10 сценариев будущего Земли на 1000 лет показала, что устойчивость зависит прежде всего от расхода ресурсов и способности восстанавливаться после кризисов

Учёные смоделировали, как технологическая цивилизация может развиваться после кризисов, и показали, что её судьба зависит не только от внешних угроз, но и от внутренних факторов — управления, расхода ресурсов и способности восстанавливаться после коллапсов.

Модель десяти возможных сценариев будущего Земли показала, что цивилизации могут существовать как непрерывно, так и проходить через повторяющиеся периоды упадка и восстановления.

Исследователи использовали масштабную гибридную модель, сочетающую детерминированные расчёты и случайные изменения параметров, чтобы проследить развитие цивилизации в течение 1000 лет. В каждом сценарии они учитывали уровень технологий, доступность ресурсов, вероятность кризисов и возможность восстановления после упадка.

Главным показателем стала «доля активности» — часть времени, когда цивилизация сохраняет высокий технологический уровень. В разных сценариях этот показатель составил от 0,38 до 1,00: одни модели показывали почти непрерывное развитие без коллапсов, другие — частые периоды утраты технологических возможностей и последующего восстановления.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Анализ показал, что наиболее сильное влияние на долгосрочную устойчивость оказывают скорость истощения ресурсов и доля восстановления после кризиса. Авторы работы отмечают, что умеренное потребления ресурсов может быть не менее важным фактором сохранения цивилизации, чем предотвращение глобальных угроз.

Модель также связали с поиском внеземных цивилизаций. Учёные предложили учитывать не только время существования технологической цивилизации, но и период, когда она остаётся обнаружимой по своим технологическим маркерам (признакам технологической активности, которые можно заметить из космоса). Если цивилизации часто переходят между активными и неактивными состояниями, то отсутствие сигналов от них не обязательно означает отсутствие разумной жизни.

Авторы отмечают, что результаты не предсказывают конкретное будущее человечества, а показывают возможные закономерности развития технологических обществ. Согласно модели, долгосрочная устойчивость определяется не только внешними событиями, но и тем, насколько сама цивилизация способна управлять ресурсами и восстанавливаться после кризисов.