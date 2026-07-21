Внедорожник Geely, способный подвинуть Land Cruiser. Galaxy Battleship 700 представят 24 июля, у него четыре мотора, 1129 л.с., блокировка дифференциала и спутниковая связь
По внешним габаритам и длине колесной базы эта машина крупнее Land Cruiser 300
Geely назвала дату мировой премьеры нового флагманского внедорожника Galaxy Battleship 700. Автомобиль официально представят 24 июля, а в преддверии дебюта компания опубликовала новую серию официальных изображений модели. Производитель позиционирует Galaxy Battleship 700 как «ИИ-внедорожник для любых дорог». Продажи новинки должны стартовать до конца 2026 года.
Главной особенностью модели станет подключаемая гибридная силовая установка с тремя электромоторами и полным приводом. Ее суммарная мощность составляет 830 кВт (около 1129 л.с.), а удельная мощность — 392 л.с. на тонну. Автомобиль уже в базе получит блокировку дифференциала и систему GVMC, управляющую полным приводом и электронными ассистентами.
Компания заявляет, что Galaxy Battleship 700 сможет проходить «лосиный тест» на скорости до 80 км/ч, автоматически переключаться между передним, задним и полным приводом, двигаться в режиме «краба», выполнять разворот практически на месте, продолжать движение после прокола шины, самостоятельно объезжать препятствия.
Кроме того, внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 800 мм и получит поддержку спутниковой связи.
Габариты модели составляют 5085 × 1999 × 1895–1925 мм, а колесная база — 2900 мм. То есть он, например, крупнее Land Cruiser 300 и Tank 500. При этом салон рассчитан на пять человек. Несмотря на обилие цифровых технологий, Geely сохранила множество физических кнопок управления. В оснащение также вошли вращающийся селектор режимов движения, панорамная крыша и встроенные динамики в подголовниках передних сидений.
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