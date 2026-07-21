Дизельные и бензиновые грузовики уходят в прошлое: 3000 станций зарядки и замены аккумуляторов для большегрузных автомобилей строят в Китае

В Китае решили построить более 3000 станций зарядки и замены аккумуляторов для большегрузных автомобилей.

Основное внимание будет уделено оживленным грузовым участкам национальных автомагистралей и обычных национальных и провинциальных дорог, городским агломерациям и мегаполисам, таким как регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы, район Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и регион Чэнду-Чунцин, а также важным узлам, таким как грузовые хабы, порты, горнодобывающие районы, заводы и промышленные парки, с целью содействия «соединению точек в линии и созданию сети» объектов пополнения энергии.

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