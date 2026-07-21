LG продержалась 33 года: компания закрывает свой первый завод в Китае

LG Electronics полностью прекратит производство на своем заводе в Хуэйчжоу, Китай. Этот завод, первое производственное подразделение LG Group в Китае, работал 33 года с момента своего основания в 1993 году.

LG Electronics планирует прекратить работу производственной линии своего дочернего предприятия в Хуэйчжоу (LGEHZ) к концу года и уведомила местных сотрудников о решении остановить производство после октября.

Завод в Хуэйчжоу в основном производит акустические системы марки XBOOM. Из-за жесткой ценовой конкуренции со стороны китайских производителей, а также с учетом перехода LG к производству высококачественной аудиопродукции, компания считает необходимым скорректировать структуру своей производственной базы.

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Завод производит около 2,6 миллиона аудиопродукции в год, годовой объем производства превышает 2 миллиарда юаней. Однако за последние три года его прибыльность снижалась: консолидированная чистая прибыль упала с 12,5 миллиарда вон в 2023 году до 10,9 миллиарда вон в 2024 году и сократилась до 9,2 миллиарда вон в 2025 году.

Представитель китайского подразделения LG Electronics подтвердил: «Компания планирует закрыть свой завод в Хуэйчжоу в этом году и уведомила сотрудников о приостановке производства после октября».