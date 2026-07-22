Realme прекратила поставки смартфонов в Китай, остатков хватит до ноября. Ricoh не сотрудничает с OnePlus

Компания Realme прекратила поставки всей своей продукции в Китае и ожидает, что остатки будут распроданы примерно к ноябрю этого года.

За пределами Китая смартфоны серий Neo или GT не так популярны, как цифровые серии. За рубежом компания выпускает телефоны и наушники, в настоящее время у неё нет планшетов или компьютеров, но в будущем она может рассмотреть возможность выпуска игрового планшета.

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Кроме того, стало известно, что в настоящее время OnePlus не сотрудничает с Ricoh и сосредоточена на повышении производительности смартфонов в играх. Ранее Ricoh заключил стратегическое партнерство с Realme. Результатом этого сотрудничества стала разработка уникальных мобильных камер, используемых, например, во флагманах линейки Realme GT

Ранее компания Oppo объявила о масштабной реструктуризации своих дочерних брендов Realme и OnePlus. Цель – оптимизация операций, сокращение дублирования функций и предоставление каждому бренду возможности сосредоточиться на том, что он делает лучше всего на глобальном рынке.