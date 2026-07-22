Starlink V5 нового поколения — гораздо меньше, легче и экономичнее. Первые клиенты уже получили новые тарелки SpaceX
Опубликованы новые фото
SpaceX начала поставки нового пользовательского терминала Starlink V5, который получил полностью переработанную конструкцию. Об этом сообщил инсайдер Сойер Меррит (Sawyer Merritt), опубликовавший фотографии устройства и рассказавший о его ключевых особенностях.
По сравнению с терминалом Starlink V4 новая антенна стала значительно компактнее: ее площадь уменьшилась на 48%, а масса самой антенны сократилась на 62% — до 1,1 кг. Благодаря этому терминал проще перевозить и устанавливать, а также снижается ветровая нагрузка. Устройство рассчитано на эксплуатацию при скорости ветра до 265 км/ч.
Одним из главных преимуществ Starlink V5 стало заметное снижение энергопотребления. Средняя потребляемая мощность составляет 35–50 Вт против 75–100 Вт у предыдущего поколения, что означает улучшение энергоэффективности примерно на 50%. Это особенно важно для пользователей, использующих автономные источники питания.
Несмотря на более компактные размеры и сниженное энергопотребление, производительность терминала осталась на прежнем высоком уровне. Скорость загрузки данных может превышать 375 Мбит/с.
Ранее Tesla и Starlink сообщили, что комплект спутникового интернета Starlink V5 напрямую интегрирован в роботакси Cybercab.
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