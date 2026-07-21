Зачем Starlink нового поколения устанавливают в Tesla Cybercab: для автопилота спутниковый интернет не нужен

Глава направления ИИ Tesla подтвердил, что автономное вождение не зависит от подключения к сети

Руководитель подразделения искусственного интеллекта Tesla Ашок Эллусвами (Ashok Elluswamy) прокомментировал недавний анонс интеграции Starlink V5 в роботакси Cybercab. По его словам, спутниковая связь не является обязательным условием для безопасной работы системы автономного вождения.

Он подчеркнул, что подключение к интернету используется прежде всего для навигации, взаимодействия со службой поддержки, а также управления парком беспилотных автомобилей. При этом основные функции Full Self-Driving продолжают работать на бортовом компьютере автомобиля и не зависят от постоянного соединения с сетью.

Фото robotaxi

Таким образом, заявление Эллусвами подтверждает концепцию Tesla, согласно которой Cybercab способен безопасно передвигаться даже при отсутствии интернет-подключения. Спутниковая связь Starlink рассматривается как дополнительный инструмент, расширяющий возможности сервиса, но не влияющий на работу автопилота.

Комментарий также развеял предположения о том, что для работы роботакси Tesla потребуется постоянный высокоскоростной спутниковый канал связи или что такие функции, как динамическое изменение маршрута, могут зависеть от Starlink.