Новейший Samsung Galaxy S26 FE заметили в Сети до анонса

Пока Samsung готовится представить новые складные смартфоны на мероприятии Galaxy Unpacked, в сети появились признаки скорого выхода других устройств компании. Samsung Galaxy S26 FE и линейка планшетов Galaxy Tab S12 были обнаружены во внутреннем списке Google, который используется для устройств с бесплатной подпиской на платный ИИ-сервис компании.

В этом же списке уже присутствуют Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, поэтому появление Galaxy S26 FE и Galaxy Tab S12 говорит о том, что их официальный дебют может состояться уже в ближайшие месяцы.

Изображение Samsung/gizmochina

По предварительным данным, Galaxy S26 FE получит обновленный дизайн в стиле флагманов Samsung 2026 года с плоской рамкой и выступающим блоком камер. В базе Geekbench смартфон ранее появился с материнской платой s5e9955, что указывает на использование Exynos 2500.

Еще одной важной особенностью может стать дисплей. По слухам, Samsung впервые оснастит смартфон серии Fan Edition OLED-экраном производства китайской компании BOE, тогда как раньше для таких моделей использовались исключительно панели собственного подразделения Samsung Display.