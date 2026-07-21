Представлен «холодильник» для людей

Персональная охлаждающая кабина предназначена для строителей, работников заводов и всех, кто трудится в условиях сильной жары

Японские компании SDRS и Trusco Nakayama представили необычное устройство для борьбы с экстремальной жарой — персональную охлаждающую кабину Do Hiemon Box. Внешне она напоминает большой холодильник или торговый автомат, однако предназначена не для продуктов, а для быстрого охлаждения человека.

Внутри кабины поддерживается температура около 15 °C, а после того как пользователь садится на встроенное сиденье, на голову, шею, плечи и спину направляется поток воздуха температурой примерно 5 °C. По словам разработчиков, заметный охлаждающий эффект ощущается уже через пять минут, а десятиминутное пребывание помогает снизить температуру тела и облегчить симптомы перегрева.

Изображение SDRS/Trusco Nakayama/gizmochina

Устройство предлагает три режима охлаждения и автоматически отключается через 20 минут, чтобы избежать переохлаждения. Кабина не требует специального монтажа, оснащена колесами для удобного перемещения и потребляет примерно вдвое меньше электроэнергии, чем обычный мобильный кондиционер.

Do Hiemon Box рассчитан на использование на стройплощадках, заводах, складах, во время массовых мероприятий, а также в школах, торговых центрах и других местах, где люди длительное время находятся под воздействием высоких температур.

Разработка появилась на фоне рекордно жарких лет в Японии. В стране участились случаи тепловых ударов, а температура воздуха все чаще превышает отметку 40 °C, что заставляет компании искать новые способы защиты работников от перегрева.