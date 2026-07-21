Представлены USB-C флешки SanDisk для смартфонов, ноутбуков и планшетов

Новые накопители SanDisk CZB получили разъем USB-C, скорость чтения до 250 МБ/с и выпускаются в версиях объемом до 256 ГБ.

SanDisk представила новую линейку USB-C флеш-накопителей CZB, рассчитанных на использование с современными ноутбуками, планшетами и смартфонами, которые все чаще лишаются классических портов USB-A.

Флешки оснащены разъемом USB-C и интерфейсом USB 3.2 Gen 1 с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 250 МБ/с, чего достаточно для быстрой передачи фотографий, документов и крупных файлов. При этом для работы с видео непосредственно с накопителя внешний SSD остается более подходящим решением.

Фото SanDisk/gizmochina

Новинки доступны в трех вариантах — на 64, 128 и 256 ГБ. По данным SanDisk, старшая версия способна вместить около 60 тысяч фотографий, хотя фактическое количество зависит от размера файлов.

Размеры накопителя составляют 49,3 х 20,6 х 11,7 мм, а масса — около 6 г. В корпусе предусмотрено отверстие для крепления на брелок или ремешок.