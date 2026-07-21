200 дюймов, Wi-Fi 6, встроенный Netflix за 70 долларов. Представлен дешёвый проектор XElectron Techno C7 с поворотной подставкой и 20-ваттными динамиками

Компания XElectron представила бюджетный домашний проектор Techno C7, сочетающий функции смарт-ТВ, встроенные стриминговые сервисы и гибкие возможности установки.

Проектор получил собственную поворотную на 180° подставку, позволяющую направлять изображение не только на стену, но и на потолок без использования дополнительных креплений.

Устройство оснащено матрицей с нативным разрешением 1280 х 720 пикселей. Оно поддерживает воспроизведение контента в разрешении Full HD и 4K, однако вывод изображения осуществляется в формате 720p. Производитель заявляет яркость до 9000 люменов, контрастность 5000:1 и ресурс светодиодного источника света до 50 000 часов.

Фото XElectron

Диагональ изображения может достигать 200 дюймов при расстоянии проецирования от 1,2 до 4,9 м, хотя оптимальным считается экран размером около 120 дюймов. Для упрощения настройки предусмотрены электрическая фокусировка, автоматическая и четырехточечная коррекция трапецеидальных искажений.

Проектор работает под управлением Android 14 и поддерживает запуск популярных сервисов, включая Netflix, YouTube, Prime Video, JioHotstar, ZEE5 и SonyLIV, без подключения внешних медиаплееров. Также доступны Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, порты HDMI, USB и 3,5-мм аудиоразъем. За звук отвечает встроенная акустическая система мощностью 20 Вт.