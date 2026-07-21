74 часа без подзарядки и более 80% ёмкости после 1000 циклов. Redmi 17 4G получит аккумулятор на 7500 мА•ч

Будущий Redmi 17 4G появился в европейской базе сертификации EPREL, благодаря чему стали известны некоторые характеристики устройства. Согласно опубликованным данным, смартфон сможет работать до 73 часов 54 минут без подзарядки, однако условия тестирования не уточняются.

В документации указано, что аппарат оснащен аккумулятором емкостью 7500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлено, что после 1000 циклов зарядки батарея сохранит более 80% первоначальной емкости. Смартфон получит защиту от пыли и брызг по IP64.

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По предварительным данным, Redmi 17 4G оснастят 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600 х 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Размеры устройства составят 170,12 х 78,42 х 8,8 мм, масса — 232 г.

В основе смартфона ожидается процессор MediaTek Helio G91 Ultra. Устройство будет работать под управлением HyperOS 3.0 на базе Android 16 и выйдет в версиях с 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также накопителем объемом 128 или 256 ГБ.