В Samsung создано отдельное подразделение по созданию роботов

Новое подразделение займется стратегией, разработкой технологий и коммерциализацией, а также будет курировать создание гуманоидных роботов

Samsung объявила о создании нового подразделения RX (Robotics eXperience), которое будет напрямую подчиняться генеральному директору компании. Этот шаг должен ускорить разработку и вывод на рынок робототехнических решений, которые в Samsung рассматривают как один из будущих драйверов роста.

Подразделение займется формированием средне- и долгосрочной стратегии в области робототехники, разработкой ключевых технологий, реализацией бизнес-проектов и расширением исследовательской деятельности как в Южной Корее, так и за рубежом.

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Руководителем нового направления назначен исполнительный вице-президент Ли Донкун, ранее отвечавший за стратегию робототехники в Hyundai Motor Group, включая развитие компании Boston Dynamics.

Также Samsung откроет исследовательские центры по робототехнике в США, Китае и Японии, рассчитывая использовать потенциал местных технологических экосистем и привлечь профильных специалистов.