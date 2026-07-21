Starlink нового поколения устанавливают прямо в Tesla Cybercab

Tesla и Starlink сообщили, что комплект спутникового интернета Starlink V5 напрямую интегрирован в роботакси Cybercab. Вместе с анонсом компании опубликовали схему автомобиля, на которой антенна Starlink размещена в крыше рядом с камерами и другими датчиками.

Система Full Self-Driving в Cybercab построена на вычислительной платформе AI4 и, по концепции Tesla, способна полностью управлять автомобилем без постоянного подключения к интернету. Даже при потере связи машина продолжает анализировать дорожную обстановку, строить маршрут и принимать решения самостоятельно.

Изображение Tesla

Тем не менее подключение к сети необходимо для других задач: обновления программного обеспечения, навигации с актуальными данными, взаимодействия с диспетчерской системой, удаленной диагностики и доступа пассажиров к онлайн-сервисам.

Использование Starlink также может обеспечить стабильную связь в районах с плохим покрытием сотовых сетей. Сейчас беспилотные сервисы Tesla работают только в ограниченных городских зонах Остина, Хьюстона, Далласа и Майами, где проблемы с мобильной связью практически отсутствуют.