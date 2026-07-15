Представлен Starlink V5: более 375 Мбит/с, на 62% легче, на 35% компактнее и экономичнее предшественника

SpaceX официально представила спутниковый терминал Starlink V5 нового поколения. Устройство стало значительно компактнее и легче предыдущей модели, а также отличается более низким энергопотреблением.

Starlink V5 обеспечивает скорость передачи данных более 375 Мбит/с. Среднее энергопотребление составляет всего 35–50 Вт, что примерно на 50% меньше по сравнению с терминалом V4. Антенна стала на 35% компактнее, а ее масса уменьшилась на 62% — до 1,1 кг.

Фото Starlink

Новинка сохранила угол 110°, поддержку программной ручной ориентации, защиту корпуса IP67 и функцию подогрева, позволяющую растапливать снег со скоростью до 40 мм в час. При этом допустимая скорость ветра выросла с более чем 97 км/ч у V4 до 265 км/ч.

Светодиодный индикатор состояния теперь встроен непосредственно в антенну, тогда как у предыдущего поколения он находился на маршрутизаторе.

В комплект входит компактный маршрутизатор Router Mini с поддержкой Wi-Fi 6, двухдиапазонной сети 2х2 MU-MIMO, двумя гигабитными портами Ethernet RJ45 и зоной покрытия до 204 м2. Он поддерживает подключение до 235 устройств и совместим с Mesh-сетью на базе маршрутизаторов Starlink Gen 2, Gen 3, Router Mini и Starlink Mini.

Фото Starlink