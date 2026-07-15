Еще 1000 самолетов получат спутниковый интернет Starlink: проект Илона Маска охватит пять новых авиакомпаний

Первый самолет Frontier Airlines с системой SpaceX поднимется в воздух в начале 2027 года

Американская авиакомпания Frontier Airlines объявила о масштабном внедрении спутникового интернета Starlink на своем флоте.

Проект также охватит другие авиакомпании, входящие в инвестиционный портфель Indigo Partners, поэтому в общей сложности высокоскоростной интернет SpaceX появится примерно на 1000 самолетах.

Фото Frontier Airlines//SawyerMerritt

Первый самолет Frontier Airlines, оснащенный системой Starlink, планируется ввести в эксплуатацию в начале 2027 года. Компания станет первой авиакомпанией США, которая предложит пассажирам доступ к интернету Starlink через новую систему, управляемую непосредственно SpaceX.

Помимо Frontier Airlines, спутниковую связь получат самолеты Wizz Air, Volaris, JetSMART и Cebu Pacific.