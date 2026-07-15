Super Heavy доставили на стартовую площадку: до запуска Starship остаются считанные часы

На космодроме Starbase в Техасе продолжается подготовка к следующим испытательным полетам Starship.

Ускоритель Super Heavy Booster 20 доставили на стартовую площадку Pad 2, где его готовят к подъему и установке на орбитальный стартовый стол.

Фото _MaxQ_

Ранее SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship. Во время теста одновременно были запущены все 33 двигателя Raptor, которые отработали 15 секунд, о чем мы уже сообщали.

До этого SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже на этой неделе. 90-минутное стартовое окно на космодроме Starbase в Техасе откроется 16 июля в 17:45 по местному времени (01:45 17 июля по московскому).