Super Heavy доставили на стартовую площадку: до запуска Starship остаются считанные часы
Запуск ожидается 16 июля
На космодроме Starbase в Техасе продолжается подготовка к следующим испытательным полетам Starship.
Ускоритель Super Heavy Booster 20 доставили на стартовую площадку Pad 2, где его готовят к подъему и установке на орбитальный стартовый стол.
Ранее SpaceX опубликовала качественные фото и видеоролики, которые демонстрируют огневое испытание первой ступени Super Heavy V3 для ракеты Starship. Во время теста одновременно были запущены все 33 двигателя Raptor, которые отработали 15 секунд, о чем мы уже сообщали.
До этого SpaceX объявила, что 13-й испытательный полет Starship может состояться уже на этой неделе. 90-минутное стартовое окно на космодроме Starbase в Техасе откроется 16 июля в 17:45 по местному времени (01:45 17 июля по московскому).
Starship — это полностью многоразовая сверхтяжелая транспортная система, разработанная компанией SpaceX для доставки людей и грузов на орбиту Земли, Луну и Марс. Она состоит из двух элементов: космического корабля Starship (верхняя ступень) и 70-метрового ускорителя Super Heavy.
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