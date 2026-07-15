Redmi Note 17 Pro оказался не про производительность: появились живые фото новинки

Главными достоинствами новинки называют прочность, защиту от воды, аккумулятор на 9000 мА•ч и функции искусственного интеллекта

В сети появились живые фото и первые впечатления от использования Redmi Note 17 Pro от Digital Chat Station, который отмечает, что новинка ориентирована не на максимальную производительность, а на надежность, автономность и долговечность.

Фото Digital Chat Station

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K. В ходе тестов максимальная яркость на солнце достигала 1060 кд/м2. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а усиленная конструкция корпуса позволяет выдерживать падения с высоты до трех метров.

Одной из главных особенностей Redmi Note 17 Pro стала защита корпуса. Устройство соответствует IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также, по заявлению производителя, способно выдержать до 72 часов пребывания в воде на глубине до двух метров. Смартфон получил аккумулятор емкостью 9000 мА•ч.

Фото Digital Chat Station

В программном обеспечении появились функции на базе искусственного интеллекта, включая защиту от мошеннических звонков, обнаружение подмены лица во время видеозвонков и дополнительные механизмы защиты NFC-платежей.

Фото Digital Chat Station