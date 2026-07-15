9000 мА•ч, защита IP69K и Gorilla Glass Victus 2 от 220 долларов. Представлен Redmi Note 17 Pro

Xiaomi официально представила в Китае смартфон Redmi Note 17 Pro, главными особенностями которого стали аккумулятор рекордной емкости 9000 мА•ч и повышенная прочность корпуса.

За управление батареей отвечает фирменный чип Xiaomi Surge G1. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, а также обратную проводную зарядку на 22,5 Вт для питания других устройств. Компания также запустила пятилетнюю программу обслуживания аккумулятора: если в течение первых четырех лет его емкость снизится ниже 80%, батарею заменят бесплатно.

Фото Redmi/gizmochina

Redmi Note 17 Pro оснащен 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 х 1280 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 кд/м2. Экран поддерживает ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц и минимальную яркость 1 нит для комфортного использования в темноте.

Смартфон построен на базе Snapdragon 6s Gen 4 и оснащается оперативной памятью LPDDR4X. Версия на 128 ГБ использует накопитель UFS 2.2, а модели с большим объемом памяти получили более быстрый UFS 3.1.

Фото Redmi/gizmochina

Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик и 2-мегапиксельный сенсор глубины, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Запись видео ограничена форматом 1080p при 30 кадрах в секунду.

Устройство защищено по IP66, IP68, IP69 и IP69K, имеет усиленную металлическую внутреннюю раму, амортизирующие элементы конструкции и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 и получил 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC и стереодинамики.

Фото Redmi/gizmochina