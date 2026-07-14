9000 мА•ч, защита IP69K и стекло Gorilla Glass Victus 2: Redmi Note 17 Pro полностью рассекречен за считанные часы до анонса

Сегодня, 14 июля, состоится презентация серии Redmi Note 17, в которую войдут две модели — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. За несколько часов до анонса компания показала новинку в двух цветах.
Помимо фиолетового цвета, Redmi Note 17 Pro будет доступен зеленом, белом и черном исполнениях.
Смартфон будет оснащен плоским дисплеем, а блок камер выполнен в минималистичном стиле. Redmi Note 17 Pro будет построен на платформе Snapdragon 6s Gen 4 и получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной зарядки на 22,5 Вт.
Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Производитель заявляет, что смартфон способен выдерживать падения с высоты до трех метров на твердую поверхность и имеет пятизвездочные сертификаты ударопрочности SGS и CQC.
Кроме того, Redmi Note 17 Pro соответствует степеням защиты IP66, IP68, IP69 и IP69K, благодаря чему корпус устойчив к пыли, погружению в воду, а также воздействию горячих струй воды под высоким давлением.
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