9000 мА•ч, защита IP69K и стекло Gorilla Glass Victus 2: Redmi Note 17 Pro полностью рассекречен за считанные часы до анонса

Смартфон получит Snapdragon 6s Gen 4, экран 1,5K, четыре цвета корпуса и один из самых защищенных корпусов в своем классе

Сегодня, 14 июля, состоится презентация серии Redmi Note 17, в которую войдут две модели — Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro. За несколько часов до анонса компания показала новинку в двух цветах.

Помимо фиолетового цвета, Redmi Note 17 Pro будет доступен зеленом, белом и черном исполнениях.

Фото Redmi

Смартфон будет оснащен плоским дисплеем, а блок камер выполнен в минималистичном стиле. Redmi Note 17 Pro будет построен на платформе Snapdragon 6s Gen 4 и получит 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и обратной проводной зарядки на 22,5 Вт.

Фото Redmi

Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Производитель заявляет, что смартфон способен выдерживать падения с высоты до трех метров на твердую поверхность и имеет пятизвездочные сертификаты ударопрочности SGS и CQC.

Фото Redmi