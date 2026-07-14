Huawei вернулась на мировой рынок с новым флагманом: Pura 90s Pro Max получил топовую камеру, батарею 6000 мА•ч, зарядное устройство на 100 Вт и защиту IP69

Глобальная версия смартфона уже поступила в продажу в Малайзии

Обновлено: также представили Huawei Pura 90s Pro 5G.

Huawei официально представила на мировом рынке флагманский смартфон Pura 90s Pro Max. Это первая за несколько лет глобальная модель компании, которая получила практически все характеристики китайской версии без заметных компромиссов.

Фото iXBT.com

Смартфон получил однокристальную систему Kirin 9030s, новинка оснащена 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсора 300 Гц и поддержкой отображения 1,07 млрд цветов. Корпус оснащен плоской рамкой и соответствует степеням защиты IP68 и IP69.

Фото iXBT.com

Фото iXBT.com

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор и объектив с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0. Также установлен первый в отрасли 200-мегапиксельный датчик RYYB с перископическим объективом, который отличается 4-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом.

Фото iXBT.com

Pura 90s Pro Max поддерживает запись видео с 20-кратным телезумом и оснащен системой оптической стабилизации CIPA 7.0. Для обработки снимков используются фирменные ИИ-инструменты. Третья камера разрешением 40 Мп оснащена ультраширокоугольным объективом.

Фото iXBT.com

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мА•ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 80 Вт. Соответствующее зарядное устройство мощностью 100 Вт входит в комплект.

Смартфон Huawei Pura 90s Pro Max выходит на мировой рынок через Малайзию, а в скором времени его продажи расширятся на Ближний Восток и Европу.

Фото iXBT.com

В Малайзии Pura 90 Pro Max в версии 12 ГБ + 512 ГБ стоит 4899 ринггитов. Это около 1050 евро.

Европейские цены ниже: