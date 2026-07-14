Представлен Huawei Pura 90s Pro 5G — новый камерофон для глобального рынка

Цена стартует от 800 евро

Мобильные телефоны

Помимо флагманского смартфона Pura 90s Pro Max компания Huawei представила на мировом рынке модель Huawei Pura 90s Pro 5G, которая уже доступна для предзаказа в Малайзии. Вскоре телефон поступит в продажу на Ближнем Востоке, а затем, как ожидается, и в Европе.

Главная привлекательность Huawei Pura 90s Pro заключается в его дизайне. В отличие от Pura 90s Pro Max, версия Pro вдохновлена фруктами и напитками. Покупателям предлагают цвета: Guava soda, Coconut white, Orange soda и Mulberry black.

Фото iXBT.com

Pura 90s Pro предлагает 6,6-дюймовый дисплей, поддерживающий 1,07 миллиарда цветов, широкий цветовой охват P3 и OLED-панель с адаптивной частотой обновления.

Фото iXBT.com

Основная 50-мегапиксельная камера оснащена технологией переменной диафрагмы, позволяющей пользователям снимать динамичные кадры в диапазоне диафрагм f/1.4-f/4.0, а также оптической стабилизацией изображения.

Фото iXBT.com

Huawei Pura 90s Pro 5G оснащен 12,5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2.2, а также 50-мегапиксельной макротелеобъективной камерой с сенсором f/2.1, поддерживающей 100-кратный цифровой зум. Умная камера корректирует цвета для получения ярких фотографий. В вырезе на передней панели расположена 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Фото iXBT.com

Компания Huawei поставляет этот телефон с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 66 Вт, которая позволяет быстро зарядить аккумулятор емкостью 6000 мАч, а также поддерживает беспроводную сверхбыструю зарядку мощностью 50 Вт.

Фото iXBT.com

В Малайзии Huawei Pura 90s Pro продается по цене 3699 ринггитов (796 евро) за версию с 256 ГБ памяти и 3999 ринггитов (860 евро) за версию с 512 ГБ памяти. Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

Европейские цены ниже:

Фото iXBT.com
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