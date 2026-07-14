Представлен Huawei Pura 90s Pro 5G — новый камерофон для глобального рынка

Помимо флагманского смартфона Pura 90s Pro Max компания Huawei представила на мировом рынке модель Huawei Pura 90s Pro 5G, которая уже доступна для предзаказа в Малайзии. Вскоре телефон поступит в продажу на Ближнем Востоке, а затем, как ожидается, и в Европе.

Главная привлекательность Huawei Pura 90s Pro заключается в его дизайне. В отличие от Pura 90s Pro Max, версия Pro вдохновлена фруктами и напитками. Покупателям предлагают цвета: Guava soda, Coconut white, Orange soda и Mulberry black.

Фото iXBT.com

Pura 90s Pro предлагает 6,6-дюймовый дисплей, поддерживающий 1,07 миллиарда цветов, широкий цветовой охват P3 и OLED-панель с адаптивной частотой обновления.

Фото iXBT.com

Основная 50-мегапиксельная камера оснащена технологией переменной диафрагмы, позволяющей пользователям снимать динамичные кадры в диапазоне диафрагм f/1.4-f/4.0, а также оптической стабилизацией изображения.

Фото iXBT.com

Huawei Pura 90s Pro 5G оснащен 12,5-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с диафрагмой f/2.2, а также 50-мегапиксельной макротелеобъективной камерой с сенсором f/2.1, поддерживающей 100-кратный цифровой зум. Умная камера корректирует цвета для получения ярких фотографий. В вырезе на передней панели расположена 13-мегапиксельная сверхширокоугольная камера.

Фото iXBT.com

Компания Huawei поставляет этот телефон с поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 66 Вт, которая позволяет быстро зарядить аккумулятор емкостью 6000 мАч, а также поддерживает беспроводную сверхбыструю зарядку мощностью 50 Вт.

Фото iXBT.com

В Малайзии Huawei Pura 90s Pro продается по цене 3699 ринггитов (796 евро) за версию с 256 ГБ памяти и 3999 ринггитов (860 евро) за версию с 512 ГБ памяти. Обе модели оснащены 12 ГБ оперативной памяти.

Европейские цены ниже: