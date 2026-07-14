7000 и 8000 мАч, недорого: в России стартовали продажи смартфонов Realme P4, P4x и P4 Lite

Компания Realme вывела на российский рынок новую линейку смартфонов P4, в которую вошли модели P4, P4x и P4 Lite. Все устройства получили кремний-углеродные аккумуляторы повышенной ёмкости, корпуса ArmorShell с защитой по стандарту MIL-STD 810H и экраны с частотой обновления 120 Гц.
Флагманский Realme P4 оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 685, батареей на 7000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт, а также защищён от воды (IP69K). Модель P4x получила аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, процессор Unisoc T7250, экран IPS на 6,8 дюйма и защиту от влаги (IP64). Самым доступным устройством серии стала модель P4 Lite с аккумулятором на 7000 мАч, 6,8-дюймовым IPS-дисплеем и поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.
Все смартфоны работают под управлением Realme UI на базе Android 16, поддерживают функции искусственного интеллекта Next AI, обходную зарядку во время игр и расширение оперативной памяти.
Устройства доступны по таким ценам:
- Realme P4 — 15,5 тыс. рублей на старте продаж (впоследствии — 17 тыс. рублей)
- Realme P4x — 15 тыс. рублей
- Realme P4 Lite — 11 тыс. рублей
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