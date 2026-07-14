Bosch впервые в истории начинает выпуск микросхем в США

Завод за $2 млрд будет выпускать ключевые компоненты для электромобилей и ИИ

Bosch объявила о начале выпуска опытных партий микросхем на новом заводе в Роузвилле (штат Калифорния). Это первое предприятие компании по производству полупроводников в США. Общий объем инвестиций в проект составил 2 млрд долларов, а серийное производство должно стартовать до конца года.

Завод создан на базе предприятия TSI Semiconductors, приобретенного Bosch в 2023 году. Кроме того, проект получил государственную поддержку в размере 225 млн долларов по программе CHIPS Act.

Изображение Grok

Предприятие будет выпускать микросхемы на основе карбида кремния (SiC). Такие чипы широко применяются в электромобилях, где они повышают эффективность передачи энергии от аккумулятора к электродвигателю, уменьшают потери, способствуют увеличению запаса хода и ускоряют процесс зарядки. Помимо автомобильной промышленности, SiC-чипы востребованы в центрах обработки данных и оборонной сфере.

По словам президента Bosch North America Пола Томаса, стремительное развитие искусственного интеллекта также существенно увеличило спрос на такие решения.