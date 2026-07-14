3,5-дюймовый экран, разъём 3,5 мм, LTE, GPS, USB-C и «Змейка»: необычный телефон HMD XploraOne Neo рассекречен до анонса

Компактная новинка получит сенсорный дисплей, eSIM, слот microSD, защиту IP54 и аккумулятор на 2000 мА•ч

В Сети появились первые сведения о новом смартфоне HMD. По данным инсайдера smashx_60, устройство получит название HMD XploraOne Neo.

Телефон оснастят 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением QVGA, 2-мегапиксельной камерой, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной флеш-памяти. Также предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Рендер HMD/smashx_60

Новинка будет работать под управлением операционной системы RTOS Touch. В оснащение войдут аккумулятор емкостью 2000 мА•ч, поддержка LTE, eSIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, режима точки доступа, GPS, разъем USB-C и стандартный аудиоразъем 3,5 мм.

Кроме того, HMD XploraOne Neo получит защиту корпуса IP54, кнопку SOS, приложение Guardian для удаленного контроля, карты, голосовые вызовы, облачные приложения и предустановленную игру Snake.