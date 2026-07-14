Представлен Mercedes-Benz C-Class нового поколения с подруливающими задними колёсами и 39-дюймовым экраном: машины уже сходят с конвейера

На венгерском заводе Mercedes-Benz стартовало серийное производство полностью электрического C-Class. Это первая электрическая модель марки, выпускаемая на этом предприятии. В ближайшее время также ожидается версия с увеличенной колесной базой для китайского рынка.

Новинка построена на 800-вольтовой платформе и оснащена пневматической подвеской, подруливающими задними колесами, новой электрической силовой установкой eATS 2.0 и двухступенчатой коробкой передач.

Двухмоторная система полного привода развивает 360 кВт (490 л.с.) и 590 Н·м крутящего момента, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Электромобиль получил тяговую батарею емкостью 94 кВт•ч, которая обеспечивает запас хода до 762 км по циклу WLTP. Быстрая зарядка мощностью до 330 кВт позволяет пополнить запас энергии примерно на 325 км всего за 10 минут, а зарядить аккумулятор с 10 до 80% можно за 22 минуты.

Длина автомобиля достигает 4977 мм (4990 мм в одной из версий), колесная база составляет 3051 мм. Помимо основного багажника предусмотрен передний багажник объемом 101 литр.

В салоне установлен новый 39,1-дюймовый MBUX HyperScreen с матричной подсветкой и разрешением около 10 млн пикселей. Мультимедийная система нового поколения поддерживает интеграцию с ChatGPT 4o, а также сервисами Microsoft и Google AI.