Honor Robot Phone получит небольшой экран, камеры 200, 200 и 50 Мп и очень качественную стабилизацию

Запуск Honor Robot Phone запланирован на август, о чем рассказал авторитетный инсайдер Digital Chat Station, который поделился техническими характеристиками телефона.

Honor Robot Phone должен получить плоский дисплей диагональю от 6,3 до 6,4 дюймов с разрешением 1,5K и ультратонкой рамкой со всех четырех сторон. Устройство будет построено на чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Фото Honor

Robot Phone будет оснащен 200-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f/1.6, фокусным расстоянием 23 мм и стабилизацией изображения уровня карданного подвеса. Ожидается также наличие 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры и 200-мегапиксельной перископической телеобъективной камеры.

Интересно, что, по утверждению инсайдера, камера Robot Phone может рассматриваться как предварительный показ того, что Honor готовит для серии Magic 9, при этом инсайдер предупредил, что цена будет высокой.