Samsung тут не место: Huawei возглавила рынок, Apple заняла второе место, а Xiaomi замыкает топ-5 по продажам смартфонов в Китае

По данным исследовательской компании IDC, во втором квартале поставки смартфонов в Китае сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 66 миллионов единиц, поскольку многие производители повысили цены, отражая рост стоимости памяти и комплектующих.

Это было пятое подряд квартальное снижение, а объемы поставок в первом полугодии сократились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Huawei и Apple продемонстрировали рост в этом квартале: объемы поставок увеличились на 19,4% и 24,4% соответственно.

Huawei заняла первое место с долей рынка в 22,6%, а Apple — второе с 18,1%. Xiaomi, занявшая пятое место, зафиксировала снижение поставок во втором квартале на 21,7%, в то время как у Oppo и Vivo поставки упали на 9,7% и 11,4% соответственно.