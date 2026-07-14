NASA проведет трансляцию запуска «Союза МС-29» в прямом эфире: появились свежие фото перед стартом

NASA напомнило, что 14 июля с космодрома Байконур состоится запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29», который доставит на Международную космическую станцию международный экипаж. Для астронавта NASA Анила Менона этот полет станет первым в карьере.

Фото NASAJohnson

На орбите Менон присоединится к экспедициям МКС-74 и МКС-75, где будет участвовать в научной программе, включающей исследования здоровья человека в условиях невесомости и испытания новых технологий.

В опубликованных NASA фотографиях показаны основные этапы подготовки к запуску, включая вывоз ракеты «Союз-2.1а» и установку на стартовый стол. На боковой поверхности носителя также можно увидеть посвященные миссии детские рисунки.

Фото NASAJohnson

В NASA подчеркнули, что миссия «Союз МС-29» остается очередным примером продолжающегося сотрудничества США и России в рамках программы Международной космической станции.

Фото NASAJohnson

Ранее сообщалось, что глава NASA Джаред Айзекман впервые за восемь лет приехал на космодром Байконур, чтобы присутствовать при старте международного экипажа к МКС.

Фото NASAJohnson