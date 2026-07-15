«Нет, это не продолжение МКС, а абсолютно новая глава»: РОС позволит проводить эксперименты, которые невозможно выполнить на МКС

Будущая Российская орбитальная станция (РОС) станет следующим этапом развития отечественной пилотируемой космонавтики и откроет новые возможности для проведения научных исследований. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, на новой станции будут выполняться принципиально новые эксперименты, которые станут основой следующего этапа развития российской космической программы.

Нет, это не продолжение МКС, а абсолютно новая глава, принципиально новый облик более современной околоземной станции, которая, по сути, будет максимально автоматизированной. На ней будут проводиться совершенно новые, дополнительные эксперименты.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Баканов также признался, что всегда испытывает сильное волнение во время запусков пилотируемых миссий. Он отметил, что считает задачу полностью выполненной только после успешной стыковки корабля с орбитальной станцией и перехода экипажа на борт.

Кроме того, глава Роскосмоса поблагодарил руководство NASA, включая администратора Джареда Айзекмана, а также представителей российского правительства, присутствовавших на Байконуре во время запуска.

14 июля ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту корабль «Союз МС-29» с экипажем 75-й длительной экспедиции к МКС. На станцию отправились космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Продолжительность миссии составит 261 сутки.