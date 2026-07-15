Не боится дождя, мороза и жары: представлен роутер ZTE G5 Max с Wi-Fi 7, Snapdragon X75 и защитой IP65

Новый 5G-роутер рассчитан на установку на улице, поддерживает PoE, подключение до 64 устройств и скорость Wi-Fi до 3,6 Гбит/с

ZTE представила новый 5G-роутер G5 Max WiFi 5G CPE, предназначенный как для домашнего, так и для уличного использования. Устройство получило защищенный корпус по IP65, способно работать при температурах от -40 до +55 °C и может устанавливаться на стенах или опорах.

Роутер построен на базе модема Qualcomm Snapdragon X75 с поддержкой широкого набора диапазонов 5G и 4G LTE, включая n79. Для уверенного приема сигнала используются антенны с усилением 13 dBi и технология 4х4 MIMO. Поддерживаются как обычные SIM-карты формата 4FF, так и eSIM.

Фото ZTE/gizmochina

Одной из особенностей модели стал порт 2.5GbE с поддержкой Power over Ethernet (PoE), позволяющий передавать питание и данные по одному Ethernet-кабелю без необходимости подключения отдельного источника питания на улице.

Для беспроводной сети предусмотрена поддержка стандарта Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) с максимальной скоростью до 3,6 Гбит/с. Одновременно к устройству можно подключить до 64 клиентов. Также обеспечена совместимость с предыдущими поколениями Wi-Fi.

Управление осуществляется через приложение ZTE Smart Life, где доступны удаленный мониторинг, распределение пропускной способности, родительский контроль и поддержка VPN-протоколов L2TP и PPTP.

Фото ZTE/gizmochina