Представлен Redmi Note 17 с огромным 7-дюймовым OLED-экраном, аккумулятором 8000 мА•ч и поддержкой карт памяти объемом до 2 ТБ

Redmi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 17, главными особенностями которого стали гигантский 7-дюймовый OLED-экран и аккумулятор емкостью 8000 мА•ч. По данным компании, устройство способно работать до 2,3 суток без подзарядки при обычном использовании.

Дисплей с разрешением 2396 х 1080 пикселей поддерживает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 1800 кд/м2. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, также реализованы режим Wet Touch 2.0 для работы мокрыми руками и специальный режим для использования в перчатках.

Фото Redmi/gizmochina

За производительность отвечает 4-нм однокристальная система Snapdragon 4 Gen 4. Смартфон оснащается до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2 объемом до 256 ГБ, а также поддерживает карты microSD емкостью до 2 ТБ.

Основная камера получила 50-мегапиксельный датчик, фронтальная — 8-мегапиксельный. Смартфон работает под управлением HyperOS 3 с функциями защиты на базе искусственного интеллекта, включая обнаружение мошеннических звонков и распознавание подмены лица во время видеозвонков.

Аккумулятор поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и обратную проводную зарядку 22,5 Вт. Среди других особенностей — защита корпуса IP65, модуль NFC и инфракрасный излучатель.

Фото Redmi/gizmochina