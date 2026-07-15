Камер у Samsung Galaxy S27 Ultra станет меньше, но дизайн практически не поменяется
Версия с горизонтального размещения модулей камеры не стоит на повестке дня
Инсайдер Lanzuk сообщил новые подробности о разработке Samsung Galaxy S27 Ultra. По его словам, распространившиеся в интернете рендеры с горизонтальным расположением камер не соответствуют действительности.
Источник утверждает, что среди вариантов, которые сейчас рассматривает Samsung, нет простого горизонтального размещения модулей камеры. Компания продолжает изучать несколько концепций и пока не определилась с окончательным дизайном.
Как утверждается, Samsung сейчас выбирает наиболее удачный вариант, одновременно стараясь минимизировать расходы на производство. Инсайдер добавил, что внешний вид Galaxy S27 Ultra останется практически прежним: компания лишь слегка обновит существующий дизайн, а изменения сведутся главным образом к сокращению числа камер.
Премьера семейства ожидается в начале 2027 года. Lanzuk одним из первых сообщил, что Samsung готовит не три, а четыре модели: Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.
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