Камер у Samsung Galaxy S27 Ultra станет меньше, но дизайн практически не поменяется

Версия с горизонтального размещения модулей камеры не стоит на повестке дня

Инсайдер Lanzuk сообщил новые подробности о разработке Samsung Galaxy S27 Ultra. По его словам, распространившиеся в интернете рендеры с горизонтальным расположением камер не соответствуют действительности.

Источник утверждает, что среди вариантов, которые сейчас рассматривает Samsung, нет простого горизонтального размещения модулей камеры. Компания продолжает изучать несколько концепций и пока не определилась с окончательным дизайном.

Изображение Grok

Как утверждается, Samsung сейчас выбирает наиболее удачный вариант, одновременно стараясь минимизировать расходы на производство. Инсайдер добавил, что внешний вид Galaxy S27 Ultra останется практически прежним: компания лишь слегка обновит существующий дизайн, а изменения сведутся главным образом к сокращению числа камер.