Теперь без «костылей»: европейские Samsung Galaxy S25 получили июльское обновление One UI 8.5
Новые оптимизации и улучшения стабильности
Samsung начала распространение июльского обновления One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Об этом сообщил Tarun Vats.
Ранее обновление было доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания. Теперь же прошивка начала распространяться привычным путем, по воздуху.
Июльское обновление One UI 8.5 включает новые оптимизации, улучшения стабильности, исправления критических уязвимостей и ошибок.
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