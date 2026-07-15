Теперь без «костылей»: европейские Samsung Galaxy S25 получили июльское обновление One UI 8.5

Samsung начала распространение июльского обновления One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Об этом сообщил Tarun Vats.

Ранее обновление было доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания. Теперь же прошивка начала распространяться привычным путем, по воздуху.