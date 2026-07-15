Samsung выпустила One UI 9 Beta 4 на базе Android 17 для Galaxy S26: что нового?
Обновление размером 1,25 ГБ стало доступно в Великобритании, Германии и Польше
Samsung начала распространять четвертую бета-версию оболочки One UI 9 на базе Android 17 для смартфонов серии Galaxy S26 в Великобритании, Германии и Польше. Ранее обновление стало доступно участникам программы тестирования в Индии.
Прошивка имеет номер сборки S948BXXU4ZZG4, занимает около 1,25 ГБ и включает июльский пакет безопасности Android от 5 июля 2026 года.
В новой версии разработчики устранили ряд ошибок и повысили стабильность системы. В частности, исправлена проблема с некорректным отображением размера часов при повороте экрана блокировки, устранены сбои при включении и отключении функции Privacy Display через быстрые настройки и меню параметров, а также исправлено исчезновение панели навигации в некоторых играх.
Кроме того, Samsung оптимизировала производительность интерфейса при открытии и закрытии панели быстрых настроек, устранила ошибки отображения уведомлений таймера в режиме Live Notification и исправила работу регулировки громкости аудио по Bluetooth. Ранее функция некорректно функционировала при подключении смартфона к автомобильной мультимедийной системе через Bluetooth.
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