Экраны некоторых Galaxy S26 Ultra краснеют, Samsung начала расследование

Премиальные флагманские телефоны не застрахованы от проблем. Всего через несколько месяцев после запуска некоторые владельцы Galaxy S26 Ultra сообщают о появлении красноватого оттенка прямо в центре экрана.

Компания Samsung подтвердила сообщения пользователей и заявила, что в настоящее время проводит внутреннее расследование. По словам пользователей, красноватое пятно обычно появляется через два-три месяца использования, а не сразу после покупки. Это отличает его от обычных незначительных цветовых вариаций, которые иногда наблюдаются на AMOLED-экранах. Ранее Samsung заявляла, что общие красные или желтые оттенки часто можно исправить, изменив настройки, но это локализованное центральное изменение цвета кажется более специфическим.

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Многие предполагают, что причиной выгорания экрана стала уникальная функция Privacy Display в S26 Ultra. Это технология аппаратного уровня, которая сужает углы обзора, защищая экран от посторонних глаз. Она отлично подходит для обеспечения конфиденциальности при проверке банковских приложений или личных сообщений. Некоторые задаются вопросом, не может ли эта функция, интеллектуально регулирующая излучение света, вызывать неравномерный износ или изменение цвета со временем. Однако пока нельзя делать поспешных выводов.

На данный момент Samsung не подтвердила никакой связи с функцией Privacy Display, конструкцией панели или конкретными производственными партиями.

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