Смартфоны Samsung Galaxy S25 начали получать июльскую One UI 8.5

Samsung начала публиковать полные июльские прошивки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats.
Пока обновление доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания, однако этот способ рассчитан на опытных пользователей.
Ожидается, что июльское обновление One UI 8.5 принесёт новые оптимизации, улучшения стабильности, исправления критических уязвимостей и ошибок, однако официальный список изменений компания пока не раскрывала.
До этого Tarun Vats точно сообщил о том, что бета-версия OneUI 8.0 выйдет раньше, чем планировалось, и раскрыл даты выхода Galaxy S24 и Galaxy S25. Кроме того, он регулярно точно сообщал о выходе новых версий OneUI 8.5.
Комментарии