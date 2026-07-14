Смартфоны Samsung Galaxy S25 начали получать июльскую One UI 8.5

Samsung начала публиковать полные июльские прошивки One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats.

Пока обновление доступно в виде ODIN-файлов, предназначенных для ручной установки. Такие пакеты позволяют установить новую версию программного обеспечения без ожидания поэтапного OTA-развертывания, однако этот способ рассчитан на опытных пользователей.

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Ожидается, что июльское обновление One UI 8.5 принесёт новые оптимизации, улучшения стабильности, исправления критических уязвимостей и ошибок, однако официальный список изменений компания пока не раскрывала.