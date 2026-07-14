Новая российская модель GigaChat Audio распознаёт эмоции по голосу, запоминает разговоры и анализирует трехчасовые записи

Обновленный GigaChat Audio различает собеседников и отвечает без предварительного перевода речи в текст

Сбер представил обновленную модель GigaChat Audio, которая умеет работать с аудиозаписями и голосовыми сообщениями напрямую, без предварительного преобразования речи в текст. Нейросеть анализирует интонацию, тембр голоса и особенности произношения, определяя эмоциональную окраску речи пользователя.

Модель поддерживает обработку аудиозаписей продолжительностью до трех часов. Она может находить нужные фрагменты разговора, создавать краткие пересказы с таймкодами, отвечать на вопросы по содержанию записи и различать нескольких спикеров.

Изображение Grok

Еще одной новой функцией стала долговременная память. GigaChat Audio способен запоминать факты, озвученные пользователем в голосовом диалоге, и использовать их в следующих беседах. При этом пользователь может просматривать, редактировать или полностью отключить сохраненную информацию в настройках.