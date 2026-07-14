У смартфонов Samsung Galaxy попросту нет конкурентов в Южной Корее: более 80% опрошенных пользуются такими аппаратами

Более 80% владельцев смартфонов в Южной Корее используют телефоны серии Galaxy от Samsung Electronics .

Агентство Gallup провело опрос об использовании смартфонов среди 1675 пользователей мобильных телефонов в возрасте 13 лет и старше по всей Южной Корее, за исключением острова Чеджу. На пользователей Galaxy приходится 81%, а на пользователей Apple — 19% .

Среди мужчин 84% используют телефоны серии Galaxy, а 16% — телефоны Apple; среди женщин 78% используют телефоны серии Galaxy, а 22% — телефоны Apple.

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В возрастных группах только в группе 20-29 лет процент пользователей Apple iPhone выше (53%), чем пользователей серии Galaxy (47%). В группе 30-39 лет пользователи Galaxy составляют 62%; в группе 40-49 лет — 84%; в группе 50-59 лет — 97%; а в группе 60+ — 100% .