Европу спасают от жары: Midea срочно отгрузила 200 000 кондиционеров

Компания Midea Air Conditioning официально объявила о срочной доставке 200 000 кондиционеров в Европу.

Из-за продолжительной экстремальной жары в Европе во многих странах резко возрос спрос на кондиционеры. Недавно завод Midea в Уху получил срочный заказ на 30 000 портативных кондиционеров от французского заказчика, из которых 20 000 уже отгружены. От подтверждения заказа до первой отгрузки весь процесс занял всего 7 дней.

Тем временем, популярный портативный сплит-кондиционер PortaSplit получил более 160 000 новых заказов с июня и поставляется на европейский рынок партиями через завод в Гуанчжоу (район Наньша).

Ни Хайбо, инженер-директор завода Midea Air Conditioning в Уху, пояснил, что после получения срочного заказа завод 7 июля оперативно переоборудовал еще одну многофункциональную производственную линию для выпуска портативных кондиционеров, увеличив суточную производственную мощность с 3000 до 6000 единиц. Без учета времени на подготовку, завод выполнил производственную задачу по выпуску 20 000 единиц этой модели всего за 3,5 дня.

Фото ithome

Дин Хуатао, руководитель производства портативных кондиционеров на заводе в Уху, объяснил, что после получения информации о заказе 3 июля они немедленно приступили к подготовке материалов. Тысячи деталей были отправлены одновременно, а некоторые дефицитные материалы были доставлены по воздуху и высокоскоростным железным дорогам для обеспечения непрерывности производства.

Чен Цзиньшэн, сотрудник компании Midea с более чем 20-летним стажем, откровенно заявил: «Это самая срочная партия заказов, с которой я когда-либо сталкивался».