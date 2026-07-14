Представлены роботы Samsung Dremo и Minimo

Компания Samsung Electronics объявила о том, что она получила 8 наград в конкурсе Red Dot Award: Design Concept, в том числе 2 награды «Лучший из лучших» (Best of the Best).

Концептуальные роботы Samsung Kids Robot Dremo & Minimo — это роботы нового поколения для детей, предоставляющие персонализированные возможности с помощью искусственного интеллекта.

Фото Samsung

Пользователи могут создать уникального персонажа с ИИ для своего ребенка, задав имя, характер и голос. Концептуальная модель включает в себя Dremo, основной робот для домашнего использования, и Minimo, портативную версию, обеспечивающую связь в любое время и в любом месте.

Концепция предлагает видение футуристического компаньона с ИИ, который растет вместе с ребенком, взаимодействуя с ним в соответствии с его интересами и этапами развития.

Фото Samsung