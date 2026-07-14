Рекордное количество холодильного оборудования и более 10 000 человекоподобных роботов в 90 стран мира отгрузил Китай по итогам первого полугодия 2026

Лу Далян, пресс-секретарь Главного таможенного управления Китая и директор Департамента статистики и анализа, заявил, что на фоне экстремальной жары, экспорт холодильного оборудования, такого как кондиционеры, электрические вентиляторы и холодильники, в первом полугодии этого года составил 107,91 миллиарда юаней.

Он отметил, что сегодня постоянно улучшается качество экспортируемой из Китая бытовой техники, а также модернизируются бренды; на долю китайских брендов сейчас приходится четверть экспортируемой бытовой техники.

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Сообщается, что в первом полугодии экспорт Китаем электронных компонентов, компьютерных деталей и другой продукции вырос на двузначные показатели. Экспорт интеллектуальных бионических роботов, глубоко интегрированных с технологиями искусственного интеллекта, превысил 10 000 единиц. Они отгружались в более чем 90 стран и регионов мира.