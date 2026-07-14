Миниатюрный корпус, экран 4,7 дюйма, камера 64 Мп, ИК-излучатель и Android 16. Смартфон BlueFox Aura A1 готов к производству

Цена пока не объявлена

Компания BlueFox объявила, что её 4,7-дюймовый мини-смартфон получит название Aura A1 и перешёл на заключительный этап перед началом серийного производства.

Что касается технических характеристик, смартфон имеет размеры 117 x 54,6 мм и оснащен 4,7-дюймовым ЖК-дисплеем Tianma с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 90 Гц (яркость 600 нит), а также 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

Фото BlueFox/ithome

Смартфон получит металлическую рамку и боковой сканер отпечатков пальцев; задняя панель телефона выполнена из матового стекла AG и оснащена 64-мегапиксельной основной камерой с датчиком OV64B40.

Смартфон оснащен чипом MediaTek G100, оперативной памятью LPDDR4X и флеш-памятью UFS 2.2. Он получит NFC и инфракрасный излучатель, встроенный аккумулятор емкостью 3500 мАч с зарядкой мощностью 18 Вт. Он будет работать под управлением Android 16.