Новейшая стиральная Xiaomi на 10 кг поступила в продажу в Китае

Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia Washing Machine Pro с загрузкой до 10 кг, ориентированную на полностью автоматический уход за одеждой.
Новинка получила интеллектуальную систему, которая автоматически определяет тип ткани, массу белья и подбирает оптимальные параметры стирки.
Модель поддерживает высокотемпературную паровую обработку для удаления бактерий, аллергенов и неприятных запахов. Производитель заявляет, что алгоритмы на базе искусственного интеллекта помогают повысить качество стирки и одновременно снизить расход воды и электроэнергии.
Стиральная машина интегрирована в экосистему Xiaomi: ею можно управлять через приложение Mijia, запускать удаленно, получать уведомления и обновления. Также поддерживаются голосовое управление и автоматизация совместно с другими устройствами умного дома.
Машина поддерживает высокотемпературную очистку барабана при 95 °С, чтобы предотвратить загрязнение внутренней части барабана; конструкция уплотнителя дверцы с распылением уменьшает остатки моющего средства; наноантибактериальный уплотнитель дверцы обеспечивает степень антибактериальной защиты 99,9%. Машина также обладает продуманными функциями, такими как подсветка барабана, 24-часовая отложенная стирка и добавление белья в середине процесса стирки.
Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 2699 юаней, а после государственных субсидий – 2294 юаня (338 долларов).
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