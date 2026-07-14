Новейшая стиральная Xiaomi на 10 кг поступила в продажу в Китае

Xiaomi выпустила стиральную машину Mijia Washing Machine Pro с загрузкой до 10 кг, ориентированную на полностью автоматический уход за одеждой.

Новинка получила интеллектуальную систему, которая автоматически определяет тип ткани, массу белья и подбирает оптимальные параметры стирки.

Модель поддерживает высокотемпературную паровую обработку для удаления бактерий, аллергенов и неприятных запахов. Производитель заявляет, что алгоритмы на базе искусственного интеллекта помогают повысить качество стирки и одновременно снизить расход воды и электроэнергии.

Фото Xiaomi/ithome

Стиральная машина интегрирована в экосистему Xiaomi: ею можно управлять через приложение Mijia, запускать удаленно, получать уведомления и обновления. Также поддерживаются голосовое управление и автоматизация совместно с другими устройствами умного дома.

Машина поддерживает высокотемпературную очистку барабана при 95 °С, чтобы предотвратить загрязнение внутренней части барабана; конструкция уплотнителя дверцы с распылением уменьшает остатки моющего средства; наноантибактериальный уплотнитель дверцы обеспечивает степень антибактериальной защиты 99,9%. Машина также обладает продуманными функциями, такими как подсветка барабана, 24-часовая отложенная стирка и добавление белья в середине процесса стирки.