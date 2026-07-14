Xiaomi предлагает стирально-сушильный комплект с тепловым насосом: он удаляет шерсть, уничтожает бактерии и сушит при 36 °C

Xiaomi начала продажи комплекта Mijia Washer Dryer Set Pro, состоящего из стиральной машины и сушильной машины с загрузкой по 10 кг каждая. После государственных субсидий в Китае новинка предлагается за 5599 юаней (около 825 долларов), хотя на момент анонса заявлялась цена 900 долларов.

Главной особенностью комплекта стала фирменная технология обработки тканей Super Electrolysis. По заявлению Xiaomi, она помогает бороться с линькой цветной одежды, пожелтением белых тканей, сложными пятнами, а также обеспечивает более эффективную дезинфекцию.

Сушильная машина использует тепловой насос и поддерживает сушку при температуре всего 36 °C, что делает ее безопасной даже для шерстяных изделий. Гибридная система сочетает тепловой насос с дополнительными нагревательными элементами, а функция автоматического изменения направления вращения барабана предотвращает спутывание белья и уменьшает количество складок. Диаметр барабана составляет 581 мм.

Изображение: Xiaomi Mall на JD.com

Комплект также рассчитан на владельцев домашних животных. Стиральная машина получила систему 3D-очистки от шерсти, а сушильная — четырехступенчатую систему фильтрации ворса. Xiaomi заявляет об эффективном удалении бактерий, вирусов и пылевых клещей, а также наличии сертификации по уходу за вещами, контактирующими с домашними животными.