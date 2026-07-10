Всего за 900 долларов Xiaomi предлагает комплект из умной стиральной машины на 10 кг белья и большой сушильной машины с тепловым насосом

Xiaomi открыла предзаказы в Китае на новый комплект бытовой техники Mijia Washing and Drying Set Pro, в который входят стиральная и сушильная машины с загрузкой до 10 кг каждая. Стоимость комплекта составляет 900 долларов.

Изображение: Xiaomi Mall на JD.com

Ключевая особенность стиральной машины — технология Super Electrolysis. Специальные электроды с алмазным покрытием расщепляют воду в процессе электролиза, создавая активный кислород. По заявлению Xiaomi, он помогает эффективнее очищать ткань и обеспечивает следующие возможности:

удаление до 20 видов сложных загрязнений;

отбеливание пожелтевших белых вещей;

снижение риска окрашивания тканей в четыре раза;

стерилизацию внутренних элементов системы стирки на уровне 99,99%.

Кроме того, стиральная машина получила интеллектуальную систему автоматической дозировки моющего средства и кондиционера. Устройство самостоятельно определяет вес белья и рассчитывает необходимое количество жидкости с точностью до 0,75 мл. Одной заправки контейнеров, по данным Xiaomi, хватает примерно на месяц использования. Вместо кондиционера пользователь также может залить дезинфицирующее средство.

Для повседневной стирки предусмотрен ускоренный режим продолжительностью всего 36 минут. В Xiaomi утверждают, что он позволяет сократить время работы на 45%, расход воды — на 33%, а энергопотребление — на 40%.

Сушильная машина оснащена тепловым насосом и специальным режимом деликатной сушки при температуре около 36 °C. Система автоматически подбирает параметры в зависимости от типа ткани, это снижает риск повреждения одежды. Производитель заявляет, что такой режим подходит даже для шерстяных изделий.

Среди особенностей сушилки:

автоматический реверс * барабана для уменьшения спутывания вещей;

* барабана для уменьшения спутывания вещей; увеличенный барабан диаметром 581 мм для более бережной обработки тканей;

автоматическое определение степени высыхания с остановкой после достижения нужного результата.

Стиральная машина использует трехмерные потоки воды для удаления шерсти с одежды, а сушилка получила четырехступенчатую систему фильтрации ворса. Компания заявляет, что комплект прошел специализированную сертификацию для ухода за вещами владельцев животных, а также способен удалять бактерии, вирусы и пылевых клещей.

Обе машины выполнены в тонком корпусе и могут полностью встраиваться в мебель. Пользователь может установить устройства рядом друг с другом или разместить их вертикально в колонну — в таком варианте общая высота конструкции составляет 1720 мм.